الإمارات والسعودية تدعمان المعلمين والمعلمات المتوقفة رواتبهم في اليمن بـ 70 مليون دولار

الرياض، عدن (الاتحاد، وكالات)

قدمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية دعماً مالياً، بمبلغ 70 مليون دولار للمعلمين والمعلمات اليمنيين، الذين توقفت رواتبهم سعياً منهما لسد الفجوة في قطاع التعليم اليمني، وضمان استمرار المدارس في أداء مهامها وفتح أبوابها أمام الطلاب لمواصلة تعليمهم الأساسي النظامي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

جاء ذلك، خلال توقيع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بالدولة سلطان محمد الشامسي، وممثل منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية الطيب آدم، في الرياض، اتفاقية لتقديم الحوافز النقدية للمدرسين والمدرسات في اليمن، حيث ستقدم المملكة 35 مليون دولار من حجم الدعم، والإمارات 35 مليون دولار أخرى بالمناصفة بينهما. ويستفيد من المشروع 136.799 فرداً في محافظات إب، وأمانة العاصمة، والبيضاء، وحجة، وذمار، وصعدة، صنعاء، وعمران، والمحويت، وريمة.

وقال ممثل منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية، الطيب آدم، في تصريح إنه جرى توقيع اتفاقية لتقديم الحوافز النقدية للمعلمين في اليمن بقيمة 70 مليون دولار، مقدمة من السعودية والإمارات لدعم التعليم والأطفال في اليمن، موضحاً أن البرنامج سيدعم 130 ألف معلم بحوافز نقدية شهرية، يستفيد منها 3.7 ملايين طفل يمني ليكملوا دراستهم داخل بلادهم. وأوضح أن دعم المعلمين سيساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي وامتلاك العائلات أموال نقدية تُحسن قدرتهم الشرائية.

وأعرب ممثل منظمة اليونيسف عن تقديره للدعم السخي الذي تقدمه المملكة والإمارات لمنظمة اليونيسف لمساعدة الأطفال في اليمن والعراق وسوريا وبنجلاديش والدول الإفريقية وغيرها من الدول، حيث أسهم البلدان منذ السنة الماضية بمبلغ 300 مليون دولار لليونيسف لدعم قطاعات التغذية والصحة والتعليم ومكافحة وباء الكوليرا، مشيراً إلى التمكن من احتواء الكوليرا في اليمن والحد من مخاطره، معبراً عن أمله في استمرار الشراكة الاستراتيجية بين المنظمتين. وأعلن عن وجود مساهمة جديدة من المملكة والإمارات كجزء من مشروع إمداد، وهي بمبلغ 40 مليون دولار أخرى سيتم تقديمها لليونيسف لمكافحة سوء التغذية ودعم القضاء على الكوليرا في اليمن.