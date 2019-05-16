استمرار حالات الغرق.. انتشال جثة عشريني غرق في الواد الأخضر نواحي بني ملال  

انتشلت مصالح الوقاية المدنية في بني ملال، ظهر اليوم الأربعاء، جثة عشريني غرق في قناة مائية، تعرف بالواد الأخضر في المنطقة.

وأفادت مصادر “اليوم 24” أن الهالك اختفى عن الأنظار، منذ أول أمس الاثنين، ما دفع عائلته إلى التفكير في فرضية غرقه في القناة المائية، والتي تبعد بأمتار قليلة عن مكان اشتغاله في مزرعة، بالقرب من السجن المحلي في بني ملال.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد عدة طلبات من أب الهالك لمصالح الوقاية المدنية، من أجل البحث عن جثة ابنه، تمكنت هذه الأخيرة من انتشال الجثة.

وتم نقل جثة الهالك إلى قسم الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، فيما تم فتح تحقيق من طرف عناصر الدرك الملكي، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.