شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الهند يثير الجدل: استخدمت الكاميرا الرقمية والبريد الإلكتروني في الثمانينيات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أثار رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، الجدل خلال مقابلة تلفزيونية، قال فيها، إنه استخدم الكاميرا الرقمية والبريد الإلكتروني في ثمانينيات القرن الماضي؛ ما أشعل شبكات التواصل الاجتماعي.

الغريب في التصريح السابق أن الكاميرا الرقمية والبريد الإلكتروني لم يكونا مستخدمين آنذاك؛ إذ قال “مودي” إنه استخدم الكاميرا الرقمية، لأول مرة، في عام 1987 – 1988، خلال كلمة للسياسي الهندي البارز، يدعى لال كريشان أدفاني.

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وأضاف رئيس الوزراء أنه قام بإرسال الصورة بالبريد الإلكتروني إلى العاصمة، نيودلهي، مؤكداً أن “الصورة الملونة قد نشرت مباشرة في اليوم الذي تلا خطاب أدفاني، وأن الأخير قد ذهل لظهور صورته ملونة في الصحف”.

وأثارت التصريحات الأخيرة موجة انتقادات واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ إذ كتب العديد من المتابعين أن أول كاميرا رقمية ظهرت في العالم هي “فوجي DS – 1P”، وقد صنعت أول نسخة منها عام 1988، كما ذكر آخرون أن البريد الإلكتروني قد وصل للعامة في تسعينيات القرن الماضي.

وكان ناريندا مودي قد تعرض قبلها للانتقاد الشديد من قبل معارضيه، عقب إدلائه بتصريحات مثيرة للجدل، ادعى فيها أن غطاء الغيوم الكثيفة قد ساعد المقاتلات الهندية في تفادي الرادارات الباكستانية، خلال المناوشات التي اندلعت بين الدولتين الجارتين في فبراير الماضي.