بعد مراسلة رئيس جماعة.. أبو بكر زعيتر يهب جماعة مرتيل سيارة إسعاف

توصلت الجماعة الترابية لمدينة مرتيل بسيارة إسعاف، في بداية الأسبوع الجاري، كهبة من جمعية الإخوة والرياضة لدعم الشباب والعمل الخيري والاجتماعي، التي يترأسها أبو بكر زعيتر.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن هشام بوعنان، رئيس جماعة مرتيل، راسل أبو بكر زعيتر، رئيس جمعية الإخوة الرياضية لدعم الشباب والعمل الخيري، من أجل الحصول على سيارة الإسعاف كهبة لمدينة مرتيل.
وجاء في مراسلة رئيس جماعة مرتيل لأبو بكر زعتير، توصل “اليوم24” بنسخة منها، أن جماعة مرتيل في حاجة ماسة إلى سيارة الإسعاف، خصوصا كمدينة سياحية، تعرف إقبالا كبيرا من طرف الزوار.
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