أعلنت شركة العربية للطيران المغرب، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خط موسمي بين مدينة طنجة وإسطنبول ابتداء من 4 يوليوز المقبل.
وكشفت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن بلاغ صحافي للشركة، أنه بفضل هذا الخط الموسمي الجوي الجديد، سترفع العربية للطيران المغرب حضورها بطنجة إلى 11 وجهة انطلاقا من مطار طنجة ابن بطوطة الدولي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن العربية للطيران ستسير رحلتين أسبوعيتين بين طنجة واسطنبول، حيث ستنطلق رحلة الذهاب والإياب كل يوم الخميس والسبت.
ودخلت العربية للطيران عامها 11 بالمغرب، إذ شرعت في تسيير رحلات جوية بين اسطنبول والدار البيضاء ابتداء من عام 2009.
كانت هذه تفاصيل خبر خط موسمي جديد يربط مطار طنجة الدولي بإسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.