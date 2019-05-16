خط موسمي جديد يربط مطار طنجة الدولي بإسطنبول

أعلنت شركة العربية للطيران المغرب، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خط موسمي بين مدينة طنجة وإسطنبول ابتداء من 4 يوليوز المقبل.

وكشفت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن بلاغ صحافي للشركة، أنه بفضل هذا الخط الموسمي الجوي الجديد، سترفع العربية للطيران المغرب حضورها بطنجة إلى 11 وجهة انطلاقا من مطار طنجة ابن بطوطة الدولي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن العربية للطيران ستسير رحلتين أسبوعيتين بين طنجة واسطنبول، حيث ستنطلق رحلة الذهاب والإياب كل يوم الخميس والسبت.

ودخلت العربية للطيران عامها 11 بالمغرب، إذ شرعت في تسيير رحلات جوية بين اسطنبول والدار البيضاء ابتداء من عام 2009.