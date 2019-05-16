خريبكة.. سقوط أعمدة حديدية داخل ملاهي للأطفال ونقل طفلة إلى المستعجلات

نجا عدد من الأطفال من حادث خطير، بعد إنهيار أعمدة حديدية في أحد الملاهي المخصصة لهم، يوم أمس الثلاثاء، وسط مدينة خريبكة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد تعرض عدد من الأطفال إلى هلع، وهيستريا، بعد انهيار أعمدة حديدية خاصة بأحد الألعاب المخصصة لهم.

وأفادت المصادر ذاتها، إلى أن طفلة كانت حاضرة أثناء الحادث، فقدت وعيها، لمدة قصيرة، وتم نقلها إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بالمدينة.

كما أوضحت المصادر ذاتها، بأن أصحاب هذه الملاهي، حصلوا على ترخيص من لدن السلطات المعنية، ما أثار إلى غضب ساكنة خريبكة، خاصة وأن معدات التي تتكون منها هذه الألعاب، تفتقد إلى الجودة، ما أدى إلى انهيارها، وسط هلع آباء وأولياء الأطفال.