نجا عدد من الأطفال من حادث خطير، بعد إنهيار أعمدة حديدية في أحد الملاهي المخصصة لهم، يوم أمس الثلاثاء، وسط مدينة خريبكة.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد تعرض عدد من الأطفال إلى هلع، وهيستريا، بعد انهيار أعمدة حديدية خاصة بأحد الألعاب المخصصة لهم.
وأفادت المصادر ذاتها، إلى أن طفلة كانت حاضرة أثناء الحادث، فقدت وعيها، لمدة قصيرة، وتم نقلها إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بالمدينة.
كما أوضحت المصادر ذاتها، بأن أصحاب هذه الملاهي، حصلوا على ترخيص من لدن السلطات المعنية، ما أثار إلى غضب ساكنة خريبكة، خاصة وأن معدات التي تتكون منها هذه الألعاب، تفتقد إلى الجودة، ما أدى إلى انهيارها، وسط هلع آباء وأولياء الأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر خريبكة.. سقوط أعمدة حديدية داخل ملاهي للأطفال ونقل طفلة إلى المستعجلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.