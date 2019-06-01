لفت النائب السابق ​مصباح الأحدب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة ​​رشيد كرامي​، نستذكر السيرة العطرة لرجل من أشجع رجالات بناء ​لبنان​ ونهضة دولته، رجل تميّز بالمواقف الصلبة والمبادئ الوطنية النبيلة. رحمك الله يا رشيد طرابلس".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأحدب في ذكرى كرامي: من أشجع رجالات بناء لبنان ونهضة دولته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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