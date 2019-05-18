انت الان تتابع تفاصيل خبر "فيديو" يطيح بنائب مستشار النمسا من منصبه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 05:53 مساءً - أعلن نائب مستشار النمسا، وزعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، هاينز كريستيان شتراخه، استقالته من جميع مناصبه، على خلفية فيديو مثير للجدل نشرته وسائل إعلام ألمانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، تعليقاً على نشر وسائل إعلام ألمانية مقطع فيديو يظهر لقاءه مع امرأة روسية ثريّة قبيل انتخابات 2017 البرلمانية.

وزعمت صحف ألمانية، أمس الجمعة، أن شتراخه وعد خلال اللقاء بمنح روسيا بعض المناقصات الحكومية، في حال تقديمها الدعم المالي لحزبه في الانتخابات.

وقال شتراخه إن المشاهد التي نشرها الإعلام الألماني تعد هجوماً على حياته السياسية، وأن العبارات التي استخدمها خاطئة.

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وأوضح أنه التقى المستشار سيباستيان كورتس اليوم (السبت) وقدّم له استقالته.

وبيّن شتراخه أن الخطأ ناجم عنه، وأنه ينبغي ألَّا يتم تحميل الائتلاف الحاكم مسؤولية هذا الوضع.

وأشار إلى أن استقالته تشمل جميع مناصبه كنائب للمستشار، ورئيس عام للحزب، ووزير للرياضة في البلاد.

وأكّد أنه يعتزم تسليم رئاسة حزب الحرية لوزير النقل نوربرت هوفر، يوم الأحد.