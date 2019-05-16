شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يهدد بـ «الحسم العسكري» ضد الحوثيين في «الحديدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

لوَّح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده عبدالله مجلي، بخيارات أخرى في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في إقناع ميليشيا الحوثي الانقلابية وإخراجها من الموانئ اليمنية الثلاثة في الحديدة (الحديدة والصليف ورأس عيسى).

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وأكد العميد مجلي في تصريح لموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن “الجيش اليمني على أهبة الاستعداد للحفاظ على مواقعه العسكرية في محافظة الحديدة”.

وقال إنه في حال فشلت المساعي الدبلوماسية في إقناع الميليشيا الحوثية وإخراجها من الموانئ الثلاثة، وأعلنت الأمم المتحدة صراحة أن الميليشيا الحوثية هي المعرقل للعملية السلمية؛ فإن الجيش اليمني ستكون له كلمته في تنفيذ ما يراه مناسباً عسكرياً؛ وهو يملك القدرة العالية من الناحية التخطيطية، وكذا الأفراد والمعدات لحسم المعركة وتحرير محافظة الحديدة اليمنية.

وطالب متحدث الجيش اليمني الأمم المتحدة بتوضيح كامل، حيال ما يجري في الحديدة، وألا يكتفي رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد بما ينقل من الميليشيا، بل التأكد من التفاصيل كافة؛ لأنها الفيصل في صحة ما تروج لهُ الميليشيا، التي لم تنفذ أي بند من بنود الاتفاق، وتقوم بالأعمال العسكرية كافة المخالفة للأنظمة الدولية دون رادع من الأمم المتحدة.