مكتب الحلبوسي ينفي إصدار أي تصريح بشأن التظاهرات الأخيرة

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ينفيإصدار أي تصريحٍ أو بيانٍ بخصوص المظاهرات الأخيرة.



وأكد المكتب أحقية المواطنين في التظاهر السلمي، داعيا وسائل الإعلام والوكالات إلى توخي الدقة واعتماد البيانات التي تصدر من المكتب الإعلامي حصرا.



وشهدت بغداد ومحافظات عدة منها النجف، تظاهرات لانصار التيار الصدري ضد المستبعدين من التيار.

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