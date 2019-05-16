الان تتابع وزير النقل اليمني السابق: الحكومة الشرعية مخترقة بأشخاص يعملون على التخريب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال مراد الحالمي، وزير النقل اليمني السابق، إن الشرعية اليمنية مخترقة من قبل بعض الشخصيات التي سمحت بنفوذ أشخاص مثل وزير النقل الحالي والذي يقوم على تصنيف الناس على كونهم أعداء ويقوم بمهاجمة التحالف العربي ويقوم بتعطيل مؤسسات وزارة النقل ويهاجم التحالف العربي، ما يطرح تساؤلا كيف يمكن أن تقدم خدمات للمواطنين ذات جودة جيدة بهذا الأداء.
وأضاف الحالمي، في لقاء تلفزيوني، أنه على الرغم من الدعم الكبير المقدم من دول التحالف للحكومة اليمنية في كافة القطاعات مثل الكهرباء والطاقة والاقتصاد إلا أننا نجد أن قطاع النقل هو القطاع الوحيد المعطل.
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