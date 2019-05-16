الان تتابع رئيس المجلس الانتقالي السوداني: التصعيد أدى إلى انتفاء سلمية الثورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء الأربعاء، إن المجلس توصل مع قوى الحرية والتغيير لوقف التصعيد، مشيراً إلى أن المفاوضات تحركت في جو من التقارب مع قوى التغيير.

وأضاف في خطاب عبر التلفزيون الرسمي السوداني إن الخطاب العدائي ضد القوات المسلحة خلق نوعاً من الانفلات الأمني، مضيفاً: شهدنا استمراراً في قطع الطرق والسكك الحديد والتصعيد ضد المجلس العسكري.

وتابع: “التصعيد في الميدان أفقد الثورة سلميتها”، مضيفاً: “قررنا رفع المتاريس وفتح حركة المواصلات والسكك الحديد.. وقررنا وقف التفاوض 72 ساعة”.

البرهان ناشد المواطنين حماية مكتسبات الثورة حتى تصل إلى مرادها وتطلعاتها، مشدداً على أن التصعيد أدى إلى انتفاء سلمية الثورة، ومؤكداً أن القوات ستواصل حماية الثورة وأمن الوطن والمواطنين.

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كما دعا لعدم التحرش أو استفزاز قوات الجيش والدعم السريع.

كما أشارت المصادر إلى تكوين لجنة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لإزالة المتاريس من شوارع الخرطوم، مؤكدة أن قوى الحرية أخلت طرفها من أي إغلاق لشوراع خارج منطقة الاعتصام.

والأربعاء وقع 8 جرحى في إطلاق نار في محيط الاعتصام وسط العاصمة السودانية الخرطوم، فيما بدأت قوات الأمن بإزالة متاريس الاعتصام.

كما نقل موفدنا عن شهود عيان تأكيدهم وقوع إصابات بالرصاص في صفوف المعتصمين، ومقتل أحد المعتصمين خلال إطلاق النار.