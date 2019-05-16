شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: السودان على طريق الاستقرار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع السودان على طريق الاستقرار والتعافي بعد سنوات من ديكتاتورية البشير والإخوان. وقال في تغريدة على حسابه على «تويتر» أمس (الأربعاء): إن السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل، مؤكدا أن الأخبار الإيجابية الواردة من الخرطوم تدعونا جميعا للاستبشار.

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع السودان على طريق الاستقرار والتعافي بعد سنوات من ديكتاتورية البشير والإخوان. وقال في تغريدة على حسابه على «تويتر» أمس (الأربعاء): إن السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل، مؤكدا أن الأخبار الإيجابية الواردة من الخرطوم تدعونا جميعا للاستبشار.

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