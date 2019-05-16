شكرا لقرائتكم ظريف: ملتزمون بالاتفاق النووي.. وتصعيد واشنطن غير مقبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي المتعدد الأطراف رغم انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي، واصفاً تصعيد واشنطن للعقوبات بأنه "غير مقبول".

وأضاف لنظيره الياباني تارو كونو في بداية اجتماعهما بطوكيو: "نمارس أقصى درجات ضبط النفس رغم حقيقة انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة الشاملة في مايو الماضي".

وكان الرئيس دونالد ترمب صعّد العقوبات على طهران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران

والقوى العالمية، والذي حدّت الجمهورية الإسلامية بموجبه من قدرتها على تخصيب اليورانيوم مقابل الإعفاء من العقوبات.

من جانبه، أبلغ وزير خارجية اليابان تارو كونو نظيره الإيراني بأن على إيران ممارسة ضبط النفس لمنع أي تصعيد في المنطقة، مضيفاً: نحث إيران بقوة على مواصلة تنفيذ الاتفاق النووي.