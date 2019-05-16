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واشنطن: أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنّ الرئيس دونالد ترمب سيزور كوريا الجنوبية في حزيران/يونيو حيث سيلتقي نظيره مون جاي-ان لبحث الجهود الرامية الى اقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية.
وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيسين ترمب ومون سيتابعان التنسيق الوثيق بشأن الجهود لتحقيق نزع نهائي ومتحقق منه للأسلحة النووية في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يزور كوريا الجنوبية في يونيو لبحث ترسانة كوريا الشمالية النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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