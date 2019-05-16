السودان.. المجلس العسكري يعلق الحوار حتى إزالة المتاريس

سكاي نيوز عربية - أبوظبي

قال القيادي بقوى الحرية والتغير في السودان، ساطع الحاج، الأربعاء، إن المجلس العسكري الانتقالي علق الحوار مع قادة حركة الاحتجاجات، حتى إزالة المتاريس "الحواجز" من الطرق الرئيسية في العاصمة الخرطوم.

وفي اتصال هاتفي لـ"سكاي نيوز عربية" أبدى ساطع الحاج الناطق باسم تحالف قوى الإجماع الوطني السوداني - أحد مكونات قوى الحرية والتغيير، دهشته من قرار المجلس العسكري تعليق المفاوضات.

وأكد الحاج أن موقف قوى إعلان الحرية والتغيير ثابت وهو استمرارية التفاوض من أجل الوصول إلى حل نهائي مع المجلس العسكري...