لمن مازال يحلم بالذهاب إلى إيطاليا... 8 بالمائة من المواطنين الإيطاليّين يبحثون عن العمل في الخارج

كشف تقرير إحصائي إيطالي عن أن 8٪ من المواطنين يعملون أو يبحثون عن عمل في خارج البلاد.

وذكر تقرير المركز الإيطالي للدراسات الإستثمارية الإجتماعية (Censis) الذي أعده بالتعاون مع كونفدرالية: التعاونيات الإيطالية (Confcooperative) ويحمل عنوان "أوروبا ودوامة الإغراق" الذي صدر بمناسبة الذكرى المائوية لدستور الكونفدرالية، أنه "في عام 2017 كان هناك حوالي 17 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون في بلدان أخرى غير بلادهم الأصلية"، وأن "21٪ منهم من رومانيا و17٪ من بولندا".

وأشارت الكونفدرالية إلى أن "إيطاليا تحتل في هذا التصنيف الخاص بتنقل اليد العاملة، المرتبة الثالثة"، وذلك "بحصة قدرها 8٪، تليها البرتغال بنسبة 7٪، بلغاريا وألمانيا بنسبة 5٪"، تضاف إليهما "فرنسا وإسبانيا بنسبة 4٪".

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* المصدر| موقع " المهاجر برس"