مصرع 45 حوثيًا بمواجهات مع الجيش اليمني في الضالع والجوف



لقي 45 عنصرا من ميليشيا الحوثي مصرعهم، بنيران قوات الجيش اليمني، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية بأن مواجهات اندلعت بين قوات الجيش، والميليشيا الحوثية في وادي شداد، غربي مدينة قعطبة شمالي المحافظة، أسفرت عن مصرع 45 من عناصر الميليشيا، وجرح

آخرين، فيما لاذ عدد منهم بالفرار باتجاه منطقة الفاخر.وفي الأثناء، دمرت مدفعية الجيش الوطني، شاحنة تابعة للميليشيا الحوثية، محملة بالأسلحة والذخيرة، كانت متجهة الى موقع للميليشيات بين منطقة "معزوب"، ومديرية قعطبة.وقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي،في مواجهات مع الجيش اليمني، في منطقة "القهرة"، شمالي جبهة مريس شمالي الضالع.يأتي ذلك فيما قتل وجرح 11 من عناصر ميليشيا الحوثي اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، شمالي محافظة الجوف.واندلعت المواجهات، أثناء محاولة عناصر من الميليشيا التسلل، باتجاه مواقع الجيش في جبهة العقبة شمالي الجوف.وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع 6 من عناصرها، وجرح 5 آخرين.