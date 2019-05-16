فرنسا تدين الهجمات الإرهابية والمملكة توجه رسالة لمجلس الأمن

إدانة فرنسية
فيما أدانت وزارة الخارجية الفرنسية استهداف منشأتي نفط سعوديتين بطائرات مسيرة، قائلة إن هذا يعد «تصرفا غير مقبول»، وخاطبت المملكة مجلس الأمن، وقال نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، خالد منزلاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أرسلنا رسالة لمجلس الأمن عن مسؤولية ميليشيات الحوثي استهدافها محطتي ضخ النفط في المملكة باستخدام طائرات بدون طيار، واعترافهم بهذا العمل الإرهابي الجبان».
تصاعد التوتر مع إيران
وطلبت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، من جميع موظفيها غير الأساسيين مغادرة سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المجاورة للعراق.
تحقيق مشترك
وفي تطور آخر، أفاد مسؤول إماراتي بأن خبراء أميركيين وفرنسيين ونرويجيين وسعوديين يشاركون في التحقيق إلى جانب الإمارات العربية المتحدة في «العمليات التخريبية».
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