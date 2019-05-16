واشنطن تعلّق جميع الرحلات الجوية إلى فنزويلا

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، تعليق كل الرحلات الجوية إلى فنزويلا سواء لنقل الركاب أو البضائع.

ويتبع هذا الإعلان قرار "أميركان إيرلاينز"، أكبر شركة طيران أميركية، في مارس الماضي بتعليق رحلاتها إلى هذه الدولة في أميركا الجنوبية.

يأتي القرار بطلب من وزارة الأمن الداخلي بعد تقييم الظروف في فنزويلا، بحسب بيان لوزارة النقل الأميركية.

وأشار أمر لوزارة النقل إلى "تقارير عن اضطرابات مدنية في المطارات وحولها"، مورداً أن إدارة أمن النقل الأميركية كانت غير قادرة على الوصول إلى المطارات الفنزويلية لإجراء تقييمات أمنية.

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وحضت وزارة الخارجية الأميركيين على عدم السفر إلى فنزويلا كما علّقت مؤقتاً أعمال السفارة الأميركية هناك وسحبت الطاقم الدبلوماسي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، منعت إدارة الطيران الفدرالية معظم الطائرات الأميركية المصرح لها والطيارين من التحليق على علو أقل من 26 ألف قدم فوق المناطق الفنزويلية، أيضاً بسبب مخاوف أمنية.