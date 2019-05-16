ترامب يمنع شركات الاتصال من استخدام معدات أجنبية تشكّل خطراً أمنياً

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية لحماية شبكات الاتصالات في خطوة ينظر إليها على أنها تستهدف إبعاد شركة هواوي الصينية عن السوق الأميركي.

ووقع ترامب أمراً تنفيذياً بإعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد ومنع الشركات الأميركية من استخدام أجهزة اتصالات من صنع شركات تمثل خطراً على الأمن القومي.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن تحرك الرئيس ترامب يأتي في إطار التزامه بحماية خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للولايات المتحدة.

Advertisements

اقرأ أيضاً... واشنطن تطالب برلين باستبعاد هواوي من تطوير "الجيل الخامس"

وأضاف البيان أن الأمر، الذي وقّعه الرئيس ترامب، يمنح الحكومة الاتحادية القدرة على منع الشركات الأميركية من التعامل مع موردين أجانب محددين، لكنه لا يذكر صراحة الصين أو "هواوي"، التي تعد لاعباً رئيسياً في إطلاق شبكة الجيل الخامس.

وذكر البيان "لقد أوضح الرئيس أن هذه الإدارة ستقوم بما يلزم للحفاظ على أمن أميركا وازدهارها، ولحماية أميركا من الخصوم الأجانب الذين يقومون بنشاط، وبشكل متزايد بإنشاء واستغلال نقاط الضعف في البنية التحتية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الولايات المتحدة".