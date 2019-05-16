"قسد" تبحث عن خلايا "داعشية" شرقي سوريا

شنّت قوات سوريا الديموقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة، الأربعاء، حملة عسكرية ضد الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي في الريف الشمالي لدير الزور شرقي سوريا.

وقال بيان صادر عن هذه القوات، التي يقودها الأكراد، إن "الحملة أدت حتى الآن إلى القبض على 20 مسلحاً على الأقل واكتشاف مخابئ، ونفقين يستخدمان لإخفاء الذخيرة والأسلحة قرب قرية الشحيل".

وفي الأسبوع الماضي، أسفرت عمليات أجرتها قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، التي تقودها الولايات المتحدة وقوات سوريا الديموقراطية، للبحث عن مقاتلين من تنظيم داعش المتشدد في قرية الشحيل، عن مقتل سبعة اشخاص.

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وأبلغ عن حوادث مماثلة، لقي خلالها أشخاص حتفهم أثناء عمليات بحث، منذ إعلان قوات سوريا الديموقراطية انتصارها على تنظيم داعش المتطرف في مارس الماضي.

يشار إلى أن قوات سوريا الديموقراطية طردت تنظيم داعش من بلدة الباغوز آخر معقل له في سوريا في شهر مارس الماضي.