جمعة الكيت لـ «الاتحاد»: «تحكيم» التجارة العالمية يستكمل إجراءات التقاضي ضد قطر

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

أكد جمعة أحمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، أن «لجنة التحكيم» في منظمة التجارة العالمية ستعقد جلسة ثانية قريباً لاستكمال النظر في طلب الإمارات بالاستمرار في إجراءات رفع دعوى ضد قطر، ومطالبتها التعهد أمام كل أعضاء المنظمة بإلغاء أية إجراءات لحظر بيع المنتجات الإماراتية في المستقبل، والالتزام بإجراءات قواعد المنظمة الدولية.

وقال الكيت: «يعد إعلان قطر الشهر الماضي أمام لجنة التحكيم في منظمة التجارة العالمية، قيامها بسحب التعاميم السابقة التي أصدرتها في العام 2018 بسحب المنتجات، والإلغاء الجزئي للتدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات العربية المتحدة، اعترافاً عملياً بأن قراراتها السابقة خاطئة».

وأوضح أن الإمارات طلبت الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم، لكشف كل الإجراءات القطرية وانتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية.

يشار إلى أن الإمارات شرعت في يناير الماضي باتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وجاءت هذه الخطوة التي اتخذتها الإمارات، بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.

كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.