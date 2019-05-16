كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المالكي يسلّم لائحة ادعاء ضد واشنطن بشأن نقل سفارتها إلى القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، الأربعاء، مسجل محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية، لائحة الدعوى القضائية التي أعدتها دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة لنقلها سفارتها إلى مدينة القدس.

وأشار المالكي إلى أن الأربعاء يصادف الذكرى الـ 71 لنكبة وتشريد الشعب الفلسطيني، و"محاولات شطب وطمس هويته الوطنية وحقوقه المشروعة، ولكن صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على مواجهة كافة المحاولات التي تسعى إلى تقويض حقوقه ووجوده سيوجد واقعا جديدا يخط فيه مستقبله معتمدا على الصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني وعلى القانون الدولي ومؤسساته".

وشدد المالكي على أن تقديم لائحة الادعاء هذه تأتي استمرارا لإجراءات التقاضي، التي شرعت بها دولة فلسطين منذ 29 سبتمبر 2018 عندما تقدمت بطلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدارها أمر لتحديد توقيت تقديم المرافعات الخطية، حيث حددت السقف الزمني لتسليم هذه المرافعات بتاريخ 15 مايو 2019 من دولة فلسطين، وتاريخ 15 نوفمبر 2019 لتقديم لائحة الادعاء من قبل الولايات المتحدة.