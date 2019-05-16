كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثي يدفع بتعزيزات إلى الحديدة.. والجيش يقصف البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت ميليشيا الحوثي بتعزيزات كبيرة من عناصرها باتجاه عدة مواقع جنوب محافظة الحديدة، حسب ما أعلنه الجيش اليمني اليوم الأربعاء.

ووفقاً لموقع "عدن تايم" الإخباري، اتجهت التعزيزات التي تضم أعداداً كبيرة من الآليات القتالية، نحو مديرتي حيس والتحيتا جنوب المحافظة، كما استقدمت الميليشيا التعزيزات من مديرية الجراحي ومن محافظة إب.

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وفي غضون ذلك قصفت الميليشيا الانقلابية، باستخدام قذائف الهاون وقذائف B10 والأسلحة الرشاشة، مواقع متفرقة لقوات الجيش في مديرية التحيتا، وأما في جبهة الضالع، فتمكنت قوات الحزام والمقاومة الجنوبية اليوم، من دحر ميليشيات الحوثي من مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع وسط البلاد، وإجبارها على التراجع إلى منطقتي معزوب والفاخر، وذلك بعد معركة عنيفة وخاطفة تمكنت خلالها قوات الشرعية من إخراج الانقلابيين من المدينة، حيث قتل 97 حوثياً وتم أسر 120 آخرين، بينهم قيادات.

وفي سياق متصل، استهدفت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، أمس الثلاثاء، تجمعات وتحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني أن قوات الجيش شنت هجمات صاروخية على تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في موقع القشاش بمنطقة قربة مديرية الزاهر، ما أسفر عن تدمير وحرق طقم قتالي، ومصرع 3 من عناصر الميليشيا الإرهابية، وإصابة آخرين.