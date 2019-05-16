“بورتري”.. سلطان يتحدث عن الخيانة وفخ كاد ينهي مسيرته!-فيديو

يستضيف برنامج “بورتري” على موقع “اليوم24” في الأسبوع الثاني من رمضان، الفنان بدر سلطان، ليرسم لنا من خلال أجوبته صورة “بورتري” عن حياته الشخصية وبداياته في الميدان الفني.
وتحدث سلطان في حواره مع “بورتري” عن طفولته وفترة المراهقة، التي أمضاها بعيدا عن والده، إضافة إلى أنه كشف أول أجر تلقاه من الغناء، وحكى عن فخ كان سينهي مسيرته.
ورد بدر سلطان، من خلال البرنامج، على أخبار علاقته سابقا بالفنانة ابتسام تسكت، وتحدث عن تعرضه للخيانة في علاقة حب عاشها.
وفي ختام الحوار، وكعادة البرنامج، يتعرف الجمهور على عادات ضيفنا، خلال أيام شهر رمضان الفضيل.
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