الاتحاد العربي يكشف عن مباريات البطولة التي ستقام مبارتها النهائية بالرباط

قدم الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواعيد قرعة منافسات البطولة العربية، التي ستحمل إسم الملك محمد السادس، في النسخة الثانية من المسابقة، التي سجلت تغييرات عديدة.
وحسب الاتحاد العربي لكرة القدم، سحب قرعة دور الـ32 خلال شهر يوليوز المقبل، حيث ستقام المباريات الأولى في الفترة المتراوحة ما بين 20 غشت و 6 أكتوبر.
في المقابل، قرعة دور الـ16 تقرر رسمياً إجراءها يوم 18 أكتوبر القادم، حيث تستمر مباريات ثمن النهائي إلى 30 نونبر.
يٌشار، إلى أن الأدوار النهائية من البطولة العربية تسحب بالأسبوع الأول من شهر دجنبر، وستقاكم اللقاءات بالفترات التالية
دور الثمانية من 13 دجنبر إلى نهاية يناير 2020.
المربع النهائي: من 5 فبراير إلى نهاية مارس 2020.
النهائى: الفترة الممتدة مابين 16 و 18 أبريل 2020 بالرباط.
يٌشار إلى أن المغرب سيمثل البطولة الوطنية بـ 3 أندية بشكل مبدئي، في انتظار القرار النهائي الذي سيكشف عنه الاتحاد العربي، خلال الأسابيع المقبلة، بعد تأكيد الوداد والرجاء حضورهما للمرة الثانية توالياً.
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