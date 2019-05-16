انت الان تتابع تفاصيل خبر ‫خفايا يكشفها مبارك.. "إسرائيل" أرادت الانضمام للجامعة العربية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 12:51 صباحاً - كشف الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، خفايا التفاوض بين النظام السوري، ودولة الاحتلال الإسرائيلي حول هضبة الجولان المحتلة، وعن رغبة رئيس وزراء الاحتلال آنذاك، شمعون بيريز، ضم دولة "إسرائيل" إلى جامعة الدول العربية.

ونقلت الإعلامية الكويتية فَجر السعيد، على حسابها في موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، مقتطفات من لقاء جمعها بمبارك في القاهرة، حول محادثات السلام مع الولايات المتحدة بشأن القدس المحتلة.

وقال مبارك: "‏خلال لقاء جمعني برئيس وزراء الاحتلال شمعون بيريز، قلت له: إنتوا عاوزين تدخلوا الجامعة العربية؟! ابعد عن الكلام ده. الجامعة العربية دي بيت العرب".

Advertisements

وأضاف مبارك: "‫قلت لكلينتون بكل وضوح، لا يوجد زعيم عربي بإمكانه أن يتنازل عن القدس. ومحاولة فرض حلول غير عادلة في قضية الشرق الأوسط بسبب اختلال موازين القوى، لن تجعل أي سلام أو تعاون دائماً، بل قد تنفجر الأوضاع في أي وقت".

وعن التفاوض بين السوريين والاحتلال، كشف مبارك أنه شجع إسحاق رابين، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، على التفاوض مع النظام السوري، "رغم تحفُّظهم على إطلاعنا على سير المفاوضات".

واستطرد مبارك بالقول: "أبلغني رابين بالاتفاق مع سوريا بأنها ستأخذ أرضها، لكن نقطة الخلاف كانت في رفض السوريين إقامة علاقات وفتح سفارات. وعقب اغتيال رابين، أراد السوريون تنفيذ الاتفاق، لكن بعد مجيء نتنياهو كانت الفرصة ضاعت وانتهت".

وأوضحت الإعلامية الكويتية أن مبارك تحدث معها عن عواقب صفقة القرن، وشارك معلومات عن حرب أكتوبر واستعادة سيناء، وتأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط.