شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسي»: أمن المملكة والخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بالقاهرة، جلسة مباحثات مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح عقب المباحثات، أن المباحثات تناولت آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج وتعرض ٤ سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلاً عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في المملكة العربية السعودية.

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وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التضامن الكامل من قبل مصر مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للتصدي لكافة محاولات النيل من أمن واستقرار البلدين، مشدداً في هذا الإطار على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين البلدين ومع الدول العربية الشقيقة للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيداً في هذا الإطار بدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفت المتحدث النظر إلى أن الجانبين تطرقا إلى عدد من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، حيث أكدا دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة، وشددا على أولوية دعم سيادة الدولة الوطنية على أراضيها والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها وحماية مقدرات شعوبها.