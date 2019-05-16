الان تتابع الأمم المتحدة: استهداف محطتي نفط في السعودية انتهاك للقانون الدولي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دانت الأمم المتحدة اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط في منطقة الرياض باستخدام طائرتي “درون” من دون طيار.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة: “إن الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريش يدين الهجمات بطائرات بدون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية”، مؤكدًا أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية تعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته للهجوم الإرهابي على سفن مدنية وتجارية قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة، مشددًا على ضرورة إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات ومحاسبتها.