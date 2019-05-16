شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نتضامن مع السعودية والإمارات.. وموقفنا ثابت تجاه أمن منطقة الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)

أعرب رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن التضامن الكامل من قبل مصر مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للتصدي لكافة محاولات النيل من أمن واستقرار البلدين، مشدداً في هذا الإطار على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها السيسي أمس (الأربعاء) في القاهرة مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن المباحثات تناولت آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج وتعرض 4 سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلاً عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين البلدين ومع الدول العربية الشقيقة للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيداً في هذا الإطار بدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفت المتحدث النظر إلى أن الجانبين تطرقا إلى عدد من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، حيث أكدا دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة، وشددا على أولوية دعم سيادة الدولة الوطنية على أراضيها والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها وحماية مقدرات شعوبها.