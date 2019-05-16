شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين استهداف محطتي نفط في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الأمم المتحدة)

أدانت الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط في منطقة الرياض، باستخدام طائرتين «درون» بدون طيار.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة: إن الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريش يدين الهجمات بطائرات بدون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية تعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته للهجوم الإرهابي على سفن مدنية وتجارية قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة، مشددًا على ضرورة إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات ومحاسبتها.