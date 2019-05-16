شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء)، أمراً تنفيذياً بإعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد، ومنع الشركات الأمريكية من استخدام أجهزة اتصالات من صنع شركات تمثل خطراً على الأمن القومي، مما يمهد السبيل أمام حظر التعامل مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء)، أمراً تنفيذياً بإعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد، ومنع الشركات الأمريكية من استخدام أجهزة اتصالات من صنع شركات تمثل خطراً على الأمن القومي، مما يمهد السبيل أمام حظر التعامل مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.

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