البيت الأبيض يعلن أنه لن يوقع "نداء كرايست تشيرش" لمنع التطرف على الانترنت

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واشنطن: أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن واشنطن لن تنضم إلى مساع دولية لوقف الدعوات الى التطرف على الانترنت، لكنه أكد أن واشنطن تدعم أهداف المبادرة.

وقال البيت الأبيض "رغم أن الولايات المتحدة ليست في وضع الآن يسمح لنا بالانضمام إلى التعهد، إلا أننا نواصل دعمنا لأهدافه الواردة" في "نداء كرايتس تشيرش".

وتحمل المبادرة اسم المدينة النيوزيلندية التي شهدت مجزرة في آذار/مارس 2019 حين قام رجل من المنادين بتفوق العرق الأبيض بإطلاق النار في مسجدين ما أدى إلى مقتل 51 شخصا. وبث الهجوم مباشرة على فيسبوك من كاميرا مثبتة على رأسه.

وأطلق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا ارديرن.

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وقال البيت الأبيض في بيانه ان على القطاع الخاص تنظيم محتواه، إلا أنه أكد على ضرورة حماية حرية التعبير.

وأضاف "نواصل جهودنا الاستباقية لمواجهة المحتوى الارهابي على الانترنت، كما نواصل احترام حرية التعبير وحرية الصحافة".

وتابع "نشجع شركات التكنولوجيا على تنفيذ شروط الخدمة الخاصة بها والمعايير المجتمعية التي تحظر استخدام منصاتها لاهداف إرهابية".

وقال "إضافة إلى ذلك فنحن نؤكد على أن أفضل طريقة لهزيمة الخطاب الإرهابي هي الخطاب المنتج، وبالتالي نركز على أهمية تشجيع الحوار الموثوق ليكون الوسيلة الرئيسية التي نهزم بها رسائل الارهابيين".