أفادت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ بأن "4 زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلية أقدمت بتاريخ 15/5/2019 ما بين الساعة 4.20 والساعة 5.13، على خرق ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة أقصاها حوالى 350 مترا وتجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: 4 زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت المياه الإقليمية اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.