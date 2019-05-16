الهيئة الشبابية للتنمية والتطوير زارت محافظ الجنوب وأطلعته على عملها

زار رئيس الهيئة الشبابية للتنمية والتطوير فادي حمود، ​محافظ​ ​الجنوب​ ​منصور ضو​ في مكتبه في ​السراي الحكومي​ بصيدا، واطلعه على طبيعة عمل الهيئة واهدافها في خدمة المجتمع في ​لبنان​ وما ستقوم به الهيئة في صيدا من مشاريع.

وقد رحب المحافظ ضو، بالهيئة واهدافها النبيلة لما فيه مصلحة المحتاجين واستعداده لاي تعاون يطلب في سبيل المنفعة العامة للمجتمع، بينما شكر حمود المحافظ ضو على استعداده للتعاون ورحابة صدره وحسن الاستقبال.