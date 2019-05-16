شقير دعا كل مؤسسات القطاع الخاص إلى الاقفال يوم غد حدادا على البطريرك صفير

دعا رئيس ​الهيئات الاقتصادية​ وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ كل مؤسسات ​القطاع الخاص​ في ​لبنان​ الى الاقفال يوم غد الخميس حدادا على البطريرك مار نصر الله بطرس صفير"، مشيراً إلى أنه "فليكن يوم جنازة البطريرك صفير يوم وفاء ومحبة لهذا الرجل الوطني الكبير الذي أحب بلده حتى الرمق الأخير وعمل طيلة حياته وعلى طريقته المعهودة على ترسيخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك وارساء السلام والحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله".

وفي بيان لها، لفت شقير إلى أن "اليوم الحزن كبير، ويلف كل الوطن على رحيل البطريرك صفير، لكن أعماله وانجازاته ومواقفه الوطنية وذكراه العطرة ستبقى خالدة في وجدان اللبنانيين وضميرهم"،معزيا "البطريرك ​مار بشاره بطرس الراعي​ و​الكنيسة المارونية​ وعائلته وجميع اللبنانيين".