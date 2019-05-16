الشيخ ضاهر التقى وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بصيدا

التقى مسؤول منطقة صيدا في ​حزب الله​ ​الشيخ زيد ضاهر​ وفدا من ​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​. وأكد المجتمعون على وحدة الصف والكلمة والإسراع لإنهاء الإنقسام لمواجهة تلك المؤامرات وضرورة تضافر الجهود السياسية والشعبية لإسقاطها ونوه حمدان بالدور الكبير الذي تلعبه قيادة حزب الله في هذا المجال. ونوه الجانبان بالأجواء الأمنية الهادئة في ​مخيم عين الحلوة​ بفضل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات السياسية والأمنية اللبنانية والفلسطينية كما ابديا ارتياحهما حول الإتفاق الأخير لإنهاء المظاهر المسلحة في ​مخيم المية ومية​.

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