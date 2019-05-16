السفارة الفرنسية: لودريان في بيروت غدا لتمثيل ماكرون في مراسم جنازة صفير

أعلنت السفارة الفرنسية في بيان لها أن "وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لو دريان سيتوجه إلى لبنان يوم غد الخميس 16 أيار 2019، لتمثيل رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، في مراسم جنازة البطريرك الماروني الراحل نصر الله بطرس صفير".
واشارت السفارة الى ان "البطريرك صفير كان طوال حياته أحد كبار صانعي السلام والمصالحة في لبنان".
وسيحيي لودريان "غدا في بكركي صديقا لفرنسا ووطنيا عظيما، دافع بشغف عن استقلال لبنان وسيادته".
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