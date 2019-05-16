السفارة الفرنسية: لودريان في بيروت غدا لتمثيل ماكرون في مراسم جنازة صفير

أعلنت السفارة الفرنسية في بيان لها أن "وزير ​أوروبا​ والشؤون الخارجية جان إيف لو دريان سيتوجه إلى ​لبنان​ يوم غد الخميس 16 أيار 2019، لتمثيل ​رئيس الجمهورية​ ​إيمانويل ماكرون​، في مراسم جنازة البطريرك الماروني الراحل نصر الله بطرس صفير".

واشارت السفارة الى ان "البطريرك صفير كان طوال حياته أحد كبار صانعي السلام والمصالحة في لبنان".

وسيحيي لودريان "غدا في ​بكركي​ صديقا ل​فرنسا​ ووطنيا عظيما، دافع بشغف عن استقلال لبنان وسيادته".