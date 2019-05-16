المكتب الاعلامي في بكركي يذكر بتدابير يوم رتبة جنازة صفير غدا

شدد المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في ​بكركي​ على "التوجيهات التي كان قد طلب من المواطنين التقيد بها يوم رتبة جنازة المثلث الرحمة البطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ غدا الخميس 16 أيار 2019 والتي ستتم وسط ​تدابير أمنية​ خاصة واستثنائية وهي:

- يطلب من جميع المشاركين عدم استخدام سياراتهم الخاصة والإستعاضة عنها بباصات ستوضع في خدمتهم ذهابا وإيابا اعتبارا من الساعة 12،00 ظهرا من نقاط التجمع التالية:كازينو ​لبنان​، - - ​مجمع فؤاد شهاب​، مرفأ ​جونيه​ الجديد قرب Portemilio.

- ​جامعة الروح القدس​ ​الكسليك​ USEK، " موقف المحكمة - السراي - جونيه، ​دير بزمار​ للأرمن الكاثوليك، معهد الرسل والمدرسة المركزية - جونيه فقط للكهنة والرهبان والراهبات،البولسية - ​حريصا​ فقط للاكليروس.

يطلب عدم رفع الشعارات والأعلام الحزبية داخل الصرح البطريركية والاكتفاء برفع الأعلام اللبنانية والبطريركية".

وأشار المكتب الإعلامي الى أنه "يعلن ان الدفعة الأخيرة من وسائل النقل الموضوعة في تصرف المواطنين في المراكز المذكورة أعلاه المتوجهة الى الصرح البطريركي ستتوقف عن نقل المؤمنين عند الثالثة والنصف من بعد ظهر الخميس"، لافتاً الى أنه "سيتوقف صاحب الغبطة عن تقبل التعازي في صالون الصرح عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس".