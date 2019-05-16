شدياق: أتعاطى مع الإعلام باحترام ومسؤولية

اسفت وزيرة التنمية الادارية ​ماي شدياق​ ان "يوزع احدهم اتهاما كاذبا بحقي عن تسريب خبر خاطئ حول جلسة الليلة". وفي تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ اكدت شدياق انه "‏لم أتعود تلفيق ​أخبار​ مغلوطة، عندي من الشجاعة ما يكفي لقول ما أفكر به مباشرة للصحافيين ايا كانت إنتماءاتهم، الفرق أني أتعاطى مع الإعلام باحترام ومسؤولية بينما غيري يستعمله لنشر أخبار ملفقة بحثا عن الشعبوية".

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