افاد مراسل "​النشرة​" في زحلة بأن "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا جريحاً الى مستشفى الهراوي الحكومي أصيب جراء تعرضه لحادث سير في الكرك". كما واسفر الحادث عن سقوط اربعة جرحى تولت جهات اخرى نقلهم الى المستشفيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سقوط 5 جرحى بحادث سير في الكرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.