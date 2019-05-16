الجيش: توقيف شخصين في محلة بئر حسن بجرم تعاطي وترويج المخدرات

أفادت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ بأنه "نتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ في محلة ​بئر حسن​، المدعوين رفعت حميدان ومحمود الحجيري بجرم تعاطي وترويج ​المخدرات​، وضبطت بحوزتهما كمية من المواد المخدّرة ومسدساً حربياً وبوشرت التحقيقات بإشراف ​القضاء​ المختص".

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