مصادر للنشرة: الحريري طلب توزيع مقترحات باسيل على الوزراء لمناقشتها

افادت مصادر للنشرة بأن "جلسة مجلس الوزراء اليوم تميزت بجو من الايجابية في النقاش"، لافتة الى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري طلب توزيع مقترحات وزير الخارجية جبران باسيل على الوزراء لمناقشتها بنداً بنداً على أن يستكمل النقاش في الجلسة المقبلة ظهر الجمعة".
وتقدم باسيل باقتراح يحصر مخصصات النواب السابقين بسنة لكل نائب عن كل دورة.كما أصرّ باسيل على رفض زيادة الموازنة لأي وزارة، مشدّداً على ان "التخفيض يجب أن يشمل كل الإدارات العامة".
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