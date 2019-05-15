دنيا باطمة: الفنانة الركراكي هرم.. وزيارتها واجب!-فيديو

وعدت الفنانة المغربية، دنيا باطمة، بزيارة الفنانة فاطمة الركراكي، التي فقدت بصرها، وتعاني نتيجة الشيخوخة، إذ تبلغ من العمر 96 سنة.
وقالت باطمة إنها لن تلجأ إلى وسائل الإعلام لتسليط الضوء على خطوتها، وزيارة الفنانة، التي اعتبرتها هرما من أهرام الفن في المغرب واجب بالنسبة إليها.
ويأتي تصريح باطمة في وقت أعلن فيه مختص التجميل، جواد بينغو، نيته وعدد من الفنانين القيام بخطوة إنسانية تجاه الركراكي، لتنتقد بطريقة غير مباشرة لجوءه إلى وسائل الإعلام لتسليط الضوء على خطوته.
يذكر أن الفنانة فاطمة الركراكي، لا تعاني أي مرض معين، لكن التقدم في السن أثر في صحتها، وقد خضعت، أمس الثلاثاء، لفحوصات طبية، بأوامر من وزير الصحة أنس الدكالي.
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