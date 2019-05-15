والد آية ينفي وفاتها ويستنكر ترويج إشاعة رحيلها

نفى والد الطفلة آية، اليوم الأربعاء، أخبار وفاتها، التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرا من يقف وراء مثل هذه الإشاعات.

وأكد والد آية، خالد، في تصريح هاتفي ل”اليوم 24″ أن ابنته بخير، مضيفا أن الدكتور التازي هو من يتكلف بحالتها الصحية منذ أزيد من 7 أشهر، ويقوم معها باللازم وأكثر.

واستنكر والد آية ترويج إشاعة وفاتها، موجها الشكر لكل من سأل عنها، ولأصحاب التعليقات التي تتعاطف معها، وطمأنهم أنها بخير.

وراج على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير خبر وفاة آية، ما خلف صدمة لدى الرواد، لكن الأمر ليس صحيحا ومجرد إشاعة مغرضة.