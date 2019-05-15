زياش ومزراوي يُتوجان مع أياكس أمستردام رسمياً بلقب الدوري

بحضور حكيم زياش، ونصر مزراوي، توج فريق أياكس أمستردام رسمياً، مساء اليوم الأربعاء، بلقب الدوري الهولندي الممتاز بعد فوز المجموعة أمام المضيف دي غرافشاب بحصة أربعة أهداف لواحد، برسم منافسات الأسبوع 33 من البطولة.

وأقيمت المرحلة الثالثة والثلاثون بعد الأخيرة في البطولة انطلاقا ً من الساعة الخامسة والنصف مساءً، بعد أن تم تأجيلها لاتاحة الفرصة أمام أياكس للاستعداد لمواجهة الفريق الإنجليزي توتنهام، بنصف نهائي دوري الأبطالي.

وافتتح أياكس التسجيل بواسطة الدنماركي لاسه شونه (37) قبل أن يدرك يوسف الجبلي التعادل لصاحب الأرض (40)، بيد أن الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو منحه التقدم مجددا (44) لينهي الشوط الأول بهدفين لواحد.

وفي الشوط الثاني، عزز الصربي دوشان تاديش غلة الضيوف بهدفين آخرين (67 و78) ليرفع أياكس رصيده الى 86 نقطة، ويبقي متقدما بفارق ثلاث نقاط على أيندهوفن الفائز على هيراكليس 3-1، فيما تغلب فينوورد روتردام الثالث (65 نقطة) على مضيفه فورتونا سيتارد 4-1.