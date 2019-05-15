الزفزافي: لن أعتذر والدولة هي من يجب أن تعتذر لنا في الريف-الحلقة 8

في بيته بحي لحبوس بمدينة الحسيمة، استقبلنا أحمد الزفزافي والد قائد حراك الريف ناصر الزفزافي المحكوم عليه بعشرين سنة سجنا. الزفزافي الأب يحكي لنا في هذا الحوار عن أصول عائلته وعلاقتها بمحمد بن عبدالكريم الخطابي، ويسرد لنا روايته لأحداث 1959 ثم 1984 كشاهد عيان، كما عرج للحديث عن تجربته السياسية وعلاقته بحزب الأصالة والمعاصرة، ثم حكى لنا عن طفولة ابنه الذي أصبح أيقونة حراك الريف، اهتماماته وتفاصيل عن نشأته وحياته…

في الحلقة السابقة قلت إنك جلست مع عدد من الشخصيات من أجل الوساطة. هل هذه الشخصيات توجد في مركز القرار؟

قالوا لي إنهم يوجدون في مركز القرار، لكن لا أعلم..

هل هم من القياديين الوطنيين أمثال عبدالرحمان اليوسفي واليازغي وغيرهم؟

لا. لم أتشرف بلقاء مثل هذه القامات السياسية السابقة، غير بنسعيد آيت إيدر الذي ذهبت إليه في إحدى المرات مع نبيلة منيب، وقال لي: “أخاف أن أفشل إذا قمت بالمبادرة”.. هذه قضية منطقة لا يجب أن يكون احتمال الفشل هاجسا. كان يجب أن يقوم بواجبه، كان عليه أن يذهب إلى اليوسفي أو شخصية أخرى من أجل الوساطة..

في 1984 كان الحسن الثاني ذكيا جدا. إذ بعد تلك الأحداث جاء بالشيخ أمزيان من تطوان، وهو الشيخ الوحيد الذي جاء بالمشيخة من الأزهر وهو ابن الحسيمة وقال له اعتذر لي، وكان قد أخذ معه عددا من الأعيان والوجهاء في منطقة الشمال واعتذر له، لكن هؤلاء لا يريدون حلا. كان الأجدر بهم أن ينادون علينا لنجد حلا توافقيا..

إذا طُلب منك الملك أن تعتذر باسم المنطقة لتجاوز أزمة الريف. هل تفعل؟

لا. لن أعتذر. ابني ضُرب وعُذب، وهم من يجب أن يعتذروا، وما يمكن الاستجابة له أن نجلس ونتكلم بعد إطلاق سراح المعتقلين..

ابني حُكم بعشرين سنة، وقِيل إنه أحرق بيتا في مدينة إمزورن وتسبب في خلق البلبلة ودخل المسجد وسب المقدسات، إذا كانت هذه التهم صحيحة فالمنزل أُحرق يوم 26 مارس. لماذا لم يلقوا عليه القبض حينها.. للأسف، هذا القضاء يثير الشفقة. كان لله في عونه..

ناصر ورفاقه خرجوا للاحتجاج ليطالبوا بمستشفى يعالج أمهاتهم من مخلفات الاستعمار، إذا كانت لدينا دولة حقيقية كان يجب أن تتفاوض مع إسبانيا لإحداث مستشفى لمعالجة السرطان وهي من تموله، نظرا إلى الأضرار التي تسببت فيها الأسلحة الكيماوية التي استُعملت في الريف، لكن دولتنا رفضت. والآن، يقومون بجلب عائلات أفراد الأمن يمنحونهم شققا هنا، كما حدث في الصحراء..

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لنذهب إلى سنة 2004، كيف عشتم الزلزال الذي ضَرب المنطقة وتسبب في تدميرها؟

كنت نائما لما ضرب الزلزال المنطقة، ثم إنني لم أستيقظ حتى أشرف على نهايته. أتذكر أنه كانت لدينا ساعة معلقة في البيت سقطت بفعل الزلزال وظلت على الثانية وعشر دقائق ليلا. وفي تلك الليلة بالضبط قُطع الكهرباء والهاتف والماء. ومن هول الزلزال كان السكان يبحثون عن أخبار عائلاتهم في باقي المناطق والبوادي، وكانت تصلنا أخبارا عن قتلى بالعشرات. الضرر كان في تماسينت وآيت قمرة وأيت عبدالعزيز، وهذا الدوار بالضبط دُمر كليا..

لم تتضرر الحسيمة بحجم الأضرار التي تعرضت لها تلك المناطق؟

الأضرار هنا وقعت في بعض المشاريع وممتلكات الدولة والبنايات المغشوشة في البناء، ماعدا ذلك لم تسقط البيوت، لكن كانت الأضرار في إمزورن..

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يُقال إنه خلال تلك الفترة برز نجم إلياس العماري؟

إلياس العماري اختفى عن الأنظار سنة 1984، وحين عاد إلى الظهور ظهر قويا ماديا وبعلاقات نافذة. أما فيما يخص الأموال التي تم نهبها أو اختلاسها..، فهناك أشخاص آخرون هم من استفادوا..

مَنْ هؤلاء؟ ثم هل يوجدون في مركز القرار؟

نعم، هناك أشخاص، لكن لا أريد أن يرفع عليّ أحدهم دعوى قضائية بتهمة السب والقذف، لأنني لا أستطيع أن أثبت بالبرهان والأدلة أنهم نهبوا، لذلك من الصعب جدا ذكر أسماء.