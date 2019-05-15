نقابة الفنانين تدين تسريب صور فاطمة الركراكي: تصوير الفنانة تم دون رضاها وندين الاستغلال الرخيص لمرضها

خرج الفنانون، اليوم الأربعاء، ببلاغ غاضب، بسبب تصوير الفنانة فاطمة الركراكي، في فترة تكر فيها بوعكة صحية.

وعبر الفنانون المنضوون تحت لواء النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، عن إدانتهم الشديدة لتصوير الفنانة “دون رضاها وفي غفلة من أقاربها وفي وضعية خاصة، وإشاعة صورها بشكل لا يحترم الحق في الصورة، ولا مكانة الفنانة الكبيرة ورمزيتها في تاريخ الثقافة المغربية”.

وعبر الفنانون عن استهجانهم لما وصفوه بمحاولة “الاستثمار الرخيص” لوضع الفنانة، لأغراض دعائية وانتفاعية رخيصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الفنانون، على أن الوضع الصحي للركراكي مستقر، كما أنها تخصع للعناية في مستشفى مولاي عبد الله في مدينة سلا.

يشار إلى أنه منذ بداية الأسبوع الجاري، تم تداول صور خاصة للركراكي وهي طريحة الفراش، على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما أكدت مصالح حكومية بأن الفنانة تحظى بالرعاية الطبية اللازمة.