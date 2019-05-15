التجمع يدعو لـ"وحدة كفاحية" ويدين اعتداءات الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدان التجمّع الوطني الديمقراطي، الأربعاء، "الاعتداء الوحشي" الإسرائيلي على المتظاهرين في مسيرة العودة في غزّة، والتي دعت إليها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، بمناسبة الذكرى الـ71 لنكبة فلسطين.

جاء ذلك في بيان أصدره التجمّع أكّد فيه على ضرورة التصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مسيرات العودة، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 250 فلسطينيًا وجرح فيها الآلاف. وحيّا التجمّع، في بيانه، "جماهير شعبنا في غزّة، التي تمارس حقّها المشروع في النضال ضد الحصار وضد الاحتلال ومن أجل العودة والاستقلال التام".

وجاء في البيان أنّ "الشعب الفلسطيني، الذي أحيا ذكرى النكبة في كافة أماكن تواجده، يؤكّد للعالم كلّه أنه شعب واحد ولا يقبل التجزئة وأنّ مرور الزمن لم يخفّف الأوضاع بل زاد من حدّة المأساة من جهة، ومن الإصرار على التحدي وعلى الكفاح من أجل الحق الفلسطيني من جهة أخرى".

وشدّد التجمّع على أنّ "المسؤول الأوّل والأخير عن نكبة فلسطين المستمرة هو الحركة الصهيونية والنظام الكولونيالي الإسرائيلي، الذي يجسّدها، وعليه لن يكون بالإمكان تحقيق العدالة والسلام والحرية، إلّا بعد تفكيك هذا النظام، وبناء نظام ديمقراطي حقيقي يستند إلى احترام الحقوق الفردية والجماعية وإلى المساواة بين البشر".

وحيّا التجمّع في بيانه الحركة الطلابية، التي قامت بإحياء ذكرى النكبة في الجامعات، حيث نظّم التجمّع الطلابي بالتعاون من حركات أخرى سلسة من الفعاليات الرامية إلى رفع الوعي وشحذ الهمم في المعركة من اجل العدالة في فلسطين.

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وقال النائب عن تحالف الموحدة والتجمّع، د. إمطانس شحادة، الذي شارك في إحياء ذكرى النكبة في الشيخ مونس: "إحياء ذكرى نكبتنا من داخل جامعة تل أبيب، المقامة على أراضي الشيخ مونس هي رد على محاولات محو هويتنا وذاكرتنا وعلى محاولات تصفية قضيتنا الفلسطينية. لقد راهنت إسرائيل على موت الكبار ونسيان الصغار، ولكن وبالرغم من كل محاولات تشويه الهوية وعزل الشباب عن قضيتهم الوطنية، نجد طلابنا ملتحمين مع شعبهم في كافة أماكن تواجده في إحياء الذكرى الـ71 للنكبة".

ودعا التجمّع في بيانه إلى وحدة صف كفاحية على كل المستويات لمواجهة التحديات القادمة والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر "صفقة القرن"، وعبر مشاريع الضم والتهويد ومحاولات تفتيت الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن "ذكرى نكبة فلسطين هي مناسبة لمحاسبة الذات وإعادة النظر في السياسات والمواقف والانقسامات التي أضرت بقضية فلسطين العادلة، وهي مناسبة لتجديد العهد على التمسك بالحقوق التاريخية المشروعة لشعب فلسطين وفي مقدمتها الحق في العودة والحرية والاستقلال".